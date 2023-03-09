Брокерские счета открыты у трети населения

Инвестициями на фондовом рынке занимается треть экономически активного населения, сообщается на сайте Центробанка.

В 2022 году брокеры привлекли к инвесторской деятельности 36% новичков.

Теперь на брокерском обслуживании находится 22,9 млн человек. Средний размер счета за год снизился с 409 тыс. рублей до 205 тыс. рублей.

У 66% инвесторов пустые счета, а у 21% объем средств не превышает 10 тыс. рублей.

Частные инвесторы держат активы на 6 трлн рублей, из них 5,3 трлн рублей приходится на ценные бумаги.

Доверительным управлением пользуются 848 тыс. человек. Средний размер счета в доверительном управлении – 1,5 млн рублей.

Инвесторы стали чаще вкладывать средства в акции отечественных компаний и ОФЗ.