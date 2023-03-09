Мошенничество

Росфинмониторинг раскрыл мошенничество с «Пушкинскими картами»

Мошенники составляли поддельные списки людей, которые якобы имеют право на льготное посещение театров, музеев и культурных мероприятий. Преступникам удалось получить 100 млн рублей.

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Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину о преступной схеме с «Пушкинскими картами», по которой мошенники присвоили 100 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

«Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект „Пушкинская карта“ – это карта, которая даёт возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена», – сообщил Юрий Чиханчин.

Злоумышленники составляли поддельные списки людей, которые должны были получать льготы по «Пушкинской карте».

Преступников и их активы арестовали.

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