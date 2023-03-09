Банки

Банки должны настроить b2b-переводы через СБП до 1 апреля 2024 года

Юрлица смогут переводить средства по системе быстрых платежей. С 1 октября 2023 года СБП появится не только в мобильных приложениях, но и в интернет-банках.

Версия для печати

Центробанк обязал банки с 1 апреля 2024 года наладить денежные переводы через СБП между юридическими лицами. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Клиенты банка смогут переводить деньги через СБП с разных устройств: доступ будет не только в мобильных приложениях, но и в интернет-банках.

Сейчас мобильные приложения некоторых банков удалили из App Store и Google Play.

«Если банки с универсальной лицензией не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках», – сказано в сообщении.

Банки должны встроить сервис СБП в свой функционал к 1 октября 2023 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЭДО

Электронная транспортная накладная: кому нужна и как оформлять

Электронная транспортная накладная позволяет участникам автомобильных перевозок обмениваться информацией о движении груза в режиме реального времени, мгновенно подтверждать приемку и отгрузку товаров.

Электронная транспортная накладная: кому нужна и как оформлять

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Налоговые проверки и самозанятые в штате: где скрывается угроза

Число самозанятых в России достигло 6,7 млн. Больше всего таких граждан зарегистрировано в Москве – 1,2 млн. ФНС придирчиво подходит к организациям и предпринимателям, имеющим контрагентов – плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) .Самые распространенные нарушения связаны с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми. 

Налоговые проверки и самозанятые в штате: где скрывается угроза
Читать еще