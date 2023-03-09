Банки должны настроить b2b-переводы через СБП до 1 апреля 2024 года

Центробанк обязал банки с 1 апреля 2024 года наладить денежные переводы через СБП между юридическими лицами. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Клиенты банка смогут переводить деньги через СБП с разных устройств: доступ будет не только в мобильных приложениях, но и в интернет-банках.

Сейчас мобильные приложения некоторых банков удалили из App Store и Google Play.

«Если банки с универсальной лицензией не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках», – сказано в сообщении.

Банки должны встроить сервис СБП в свой функционал к 1 октября 2023 года.