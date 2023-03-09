ФНС озвучила новые коды для повышенных расходов на искусственный интеллект в декларации по налогу на прибыль

ФНС в письме от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@ назвала новые коды, которые пока не утверждены.
Речь идет о повышенных расходах на программы в сфере искусственного интеллекта.
С 2023 года в налоговом учете расходы на искусственный интеллект можно учитывать с коэффициентом 1,5.
Коэффициент 1,5 – это право, а не обязанность. Поэтому организация должна прописать такую норму в своей учетной политике. Об этом говорит Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.
Коды в декларации, в частности, будут такие:
- 620 – ОС, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции в сфере ИИ с к-том 1,5;
- 621 – НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ в сфере ИИ с к-том 1,5.