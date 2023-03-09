ФНС озвучила новые коды для повышенных расходов на искусственный интеллект в декларации по налогу на прибыль

ФНС в письме от 07.03.2023 № СД-4-3/2672@ назвала новые коды, которые пока не утверждены.

Речь идет о повышенных расходах на программы в сфере искусственного интеллекта.

С 2023 года в налоговом учете расходы на искусственный интеллект можно учитывать с коэффициентом 1,5.

Коэффициент 1,5 – это право, а не обязанность. Поэтому организация должна прописать такую норму в своей учетной политике. Об этом говорит Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.

Коды в декларации, в частности, будут такие: