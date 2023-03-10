Маркетплейсы

Ozon обогнал Wildberries по числу новых продавцов

Wildberries впервые потерял лидерство. Полгода площадка назад установила комиссию для новых продавцов. В итоге большинство предпринимателей-новичков на маркетплейсках решили выйти на площадку Ozon.

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Впервые Wildberries упустила лидерство по количеству новых продавцов, которые пришли на маркетплейс. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

В январе 2023 доля новых селлеров на Wildberries составила 41%, тогда как в августе 2022 года этот показатель был 76%.

Маркетплейс Ozon за тот же период увеличил число новых продавцов с 16% до 47%.

Остальные 12% предпринимателей начали продажи на других площадках: AliExpress, KazanExpress «Яндекс Маркет», и «СберМегаМаркет».

В сентябре 2022 года маркетплейс Wildberries установил комиссию для регистрации новых селлеров. Сначала пороговая сумма была в 10 тыс. рублей, затем ее подняли до 30 тыс. рубелей.

В компании Wildberries заявили, что информация о сокращении количества новых продавцов не соответствует действительности.

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