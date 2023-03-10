Мужчины взяли на четверть меньше микрозаймов на подарки к 8 Марта

К Международному женскому дню в 2023 году мужчины взяли в микрофинансовых организациях (МФО) в среднем 7,4 тыс. рублей. Эта сумма на 25% меньше, чем в 2022 году. Сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

«Средняя запрашиваемая сумма займа в преддверии праздника составила 7,4 тыс. рублей – это на 25% меньше, чем годом ранее, тогда показатель составлял 9,3 тыс. рублей. Для сравнения: в пандемийном 2020 году показатель находился на отметке выше 17 тыс. рублей», – сообщили в Moneyman.

Самые большие займы взяли мужчины из Москвы (в среднем 11,52 тыс. рублей), Ростовской области (10,87 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (10,56 тыс. рублей).

Минимальные суммы у МФО одолжили жители Омской области (4,75 тыс. рублей), Алтайского края (4,39 тыс. рублей) и Архангельской области (4,25 тыс. рублей).

Заемщики планировали потратить средства на подарки к 8 Марта. Особой популярностью пользуются косметика и парфюмерия (13%), цветы (12%), подарочные сертификаты (14%), ювелирная продукция (9%).