Маркетплейсы будут проверять продукцию до старта продаж

Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре предложили новые требования к работе маркетплейсов. Об этом пишут «Известия».

Маркетплейсы обяжут проверять работу продавцов и подлинность товаров, которые продаются на площадках. Это поможет избавиться от продажи подделок и нелегальной продукции.

Проверять товары и продавцов можно через систему маркировки «Честный знак». Она работает пока что только с отдельными категориями: обувь, парфюм, вода.

В начале 2023 года на Wildberries продавалось 47% нелегальной обуви, 66% – парфюмерии и 58% – воды.

На Ozon пользователи могли купить подделку или незаконно ввезенную продукцию в 8–13% случаев, на «Яндекс Маркете» – в 4–7%.

«Во многих случаях речь идет об очевидных нарушениях, которые не требуют контрольных закупок и экспертиз. Например, на товаре нет информации или она недостоверна, бывают случаи, когда продукция содержит запрещенные компоненты и многое другое. Агрегаторы могут отсеивать таких поставщиков и изделия», – сообщил Олег Павлов, член Общественного совета при Роспотребнадзоре.

В компании Wildberries сообщили, что новые требования избыточны. Они повысят нагрузку на интернет-площадки, но не решат проблему продажи продукции сомнительного качества.

Ozon уже запрашивает у продавцов документы, подтверждающие качество и оригинальность некоторых товаров: питания для детей, витаминов, БАДов.

В «Яндекс Маркете» добросовестность продавцов проверяют через автоматические системы компании.