Маркетплейсы

Wildberries запустит чат покупателей с продавцами

Новый инструмент уже тестируют 19,5 тысяч продавцов. Для них установят дополнительные правила общения с клиентами: на ответ дается не больше 10 дней, покупателей нельзя переманивать на другие ресурсы и запрашивать личные данные.

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Wildberries тестирует новый чат в продавцов с покупателями, чтобы усовершенствовать возврат бракованных товаров. Об этом пишет «New Retail».

«Продавцы смогут самостоятельно проверять заявки на возврат товаров от покупателей, а в будущем определять размер и формат компенсаций в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара – например, довозить часть товара», - сообщил представитель Wildberries.

Инструмент пока что доступен для 19,5 тыс. предпринимателей. Затем его планируют открыть всем продавцам.

В личном кабинете продавца в разделе «Товары» появился инструмент «Чат с покупателями».

Компания обновила договор оферты, по которому максимальный срок ответов на вопросы пользователей – 10 дней.

Селлер не может использовать односложные ответы, оскорблять покупателя и негативно высказываться о маркетплейсе. Взаимный обмен контактами покупателей и продавцов, попытки связаться через другие социальные сети или мессенджеры также недопустимы.

За нарушения с продавцами прекратят сотрудничество и установят штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее маркетплейс Ozon дал возможность переписываться покупателям и продавцам. Однако эту функцию пришлось отключить: злоумышленники в чатах взламывали личные кабинеты селлеров.

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