Налог на прибыль

Регионы получат налоговые льготы для интеллектуальной собственности

Организациям с интеллектуальной собственностью могут уменьшить региональную часть налога на прибыль в диапазоне от 0% до 17%.

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, который позволит регионам устанавливать налоговые льготы для интеллектуальной собственности. Об этом пишет «ТАСС».

Организациям, которым принадлежит интеллектуальная собственность, смогут снижать региональную часть налога на прибыль от 0% до 17%.

К интеллектуальной собственности относятся: изобретения, модели, промышленные образцы, селекционные достижения, электронные вычислительные машины, базы данных и топологии микросхем.

Интеллектуальная собственность должна быть запатентованной и зарегистрированной в Роспатенте, в Минсельхозе в международных организациях (при условии их действия на территории РФ) или в других региональных патентных ведомствах.

Законопроект позволит большему числу компаний регистрировать права на результаты интеллектуальной деятельности и управлять ими.

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