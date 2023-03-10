Пенсии

Трудовые мигранты из ЕАЭС получат более 12 тысяч пенсий

По Соглашению о пенсионном обеспечении трудящихся из ЕАЭС государство назначило 12 374 пенсий.

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За 2022 год гражданам стран Евразийского экономического союза назначили больше 12 тыс. пенсий от РФ. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекову.

«В России за 2022 год было назначено 12 374 пенсии гражданам стран ЕАЭС, и порядка 2 тысяч пенсий было экспортировано в республики Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизскую республику», – сообщила Алтынай Омурбекова.

С 1 января 2021 года действует Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся из ЕАЭС, по которому каждое государство назначает пенсию за периоды стажа работы иностранцев на своей территории.

Размер пенсий рассчитывается соответствии со своим законодательством и с учетом норм международных договоров.

Трудовые мигранты могут получить в РФ страховую пенсию, по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Также доступны фиксированная выплата к страховой пенсии, накопительная пенсию и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Обратиться за назначением пенсии можно как в государстве проживания, так и в государстве трудоустройства.

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