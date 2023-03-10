Трудовые мигранты из ЕАЭС получат более 12 тысяч пенсий

За 2022 год гражданам стран Евразийского экономического союза назначили больше 12 тыс. пенсий от РФ. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекову.

«В России за 2022 год было назначено 12 374 пенсии гражданам стран ЕАЭС, и порядка 2 тысяч пенсий было экспортировано в республики Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизскую республику», – сообщила Алтынай Омурбекова.

С 1 января 2021 года действует Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся из ЕАЭС, по которому каждое государство назначает пенсию за периоды стажа работы иностранцев на своей территории.

Размер пенсий рассчитывается соответствии со своим законодательством и с учетом норм международных договоров.

Трудовые мигранты могут получить в РФ страховую пенсию, по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Также доступны фиксированная выплата к страховой пенсии, накопительная пенсию и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Обратиться за назначением пенсии можно как в государстве проживания, так и в государстве трудоустройства.