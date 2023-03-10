❗ ИП будут ставить на учет в СФР по данным формы ЕФС-1

Опубликован приказ Минтруда от 07.12.2022 № 768н.

Регистрация будет идти на основе данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Срок – 3 рабочих дня.

ИП-работодателей будут ставить на учет в течение 3 дней после сдачи ими формы ЕФС-1 о приеме на работу первого сотрудника.

Аналогично и с заключение договоров ГПХ. При заключении первого договора ИП поставят на учет по обязательному соцстрахованию.

При увольнении последнего работника ИП снимут с учета.

Организациям и ИП направят уведомления о постановке на учет и о страховом тарифе.

Для плательщиков АУСН предусмотрен информационный листок. Дело в том, что на этом спецрежиме взнос за страхование от НС и ПЗ идет в фиксированном размере, а не в процентах от зарплаты.