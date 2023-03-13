Маркетплейсы

Рынок e-commerce увеличил продажи бытовой химии и товаров для гигиены

Традиционные магазины сократили ассортимент чистящих средств и стали предлагать меньше скидок. Покупателям удобнее сравнивать цены и делать заказы на онлайн-площадках.

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За 2022 год онлайн-продажи чистящих средств и предметов гигиены выросли на 96,8%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

На 96,1% вырос спрос на предметы женской гигиены, на 79,9% – на средства по уходу за телом, на 67,9% – на средства для полости рта и бритья, на 65,8% – на средства для уборки.

Такая динамика объясняется тем, что в традиционной рознице стало меньше средств бытовой химии. Также эксперты считают, что обычные магазины стали меньше предоставлять скидок и акций. Продажи перешли в онлайн.

Там покупателям удобнее сравнивать цены и находить выгодное предложение.

Лидером по интернет-продажам товаров повседневного спроса (FMCG-сегмент) стал маркетплейс Wildberries. Площадка продала на 158% больше хозяйственных и чистящих средств.

В Ozon сообщили, что в период осенних распродаж покупатели приобрели около 80% товаров из сегмента FMCG.

В 2021 году трендом на рынке e-commerce были снеки и холодные напитки.

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