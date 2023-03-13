НДФЛ

Неудержанный налоговым агентом НДФЛ надо уплатить по уведомлению или по декларации

До 2 мая 2023 года надо сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год. Там, в том числе, надо отразить доходы, налог с которых не удержал налоговый агент. Но только если агент сам не сдал сведения о неудержании.

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Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, то налогоплательщик должен задекларировать его и уплатить налог самостоятельно.

Срок сдачи декларации 3-НДФЛ – 1 мая 2023 года.

Срок уплаты – 17 июля 2023 года.

Сделать так следует только в случае, если налоговый агент не сообщил в ИФНС о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ, поясняет ФНС.

Если агент указанную обязанность исполнил, налоговики направят вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

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