Мошенничество

Мошенники обвиняют клиентов Сбера в измене Родине

Якобы со счетов клиентов банка обнаружены переводы в пользу армии Украины. Затем злоумышленники вынуждают людей оформить кредит или перевести деньги.

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Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками полиции или ФСБ и обвиняют в измене Родине. Об этом сообщается на сайте «Сбера».

«Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», – сказано в сообщении.

Затем мошенники переводят клиента на сотрудника службы безопасности и вынуждают перевести средства на их счета, оформить кредит.

Сбербанк советует подключить уведомление о банковских операциях, чтобы следить за своими средствами и обезопасить себя.

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