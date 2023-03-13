«Сколково» начал отбор ИТ-проектов, направленных на импортозамещение иностранного ПО или ПАК

Фонд «Сколково» объявляет о старте приема заявок на участие в конкурсном отборе особо значимых проектов (ОЗП).

Это ИТ-проекты, деятельность которых способствует импортозамещению и импортоопережению.

Размер гранта составит до 700 млн рублей.

Компания-грантополучатель должна выступать заказчиком пилотного внедрения отечественных продуктов, сервисов или платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий. Такие проекты должны быть направлены на импортозамещение иностранного ПО или ПАК в ключевых отраслях российской экономики.

Процесс одобрения проектов, претендующих на господдержку, состоит из нескольких этапов. Фонд «Сколково» проведет собственную экспертизу проектов и примет решение о предоставлении проекту финансирования.

Кстати, в 2022 году «Сколково» предоставил гранты семи ОЗП из металлургической, химической, авиастроительной, сельскохозяйственной отраслей. Сумма грантов превысила 1,9 млрд рублей.