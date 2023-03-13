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Правительство разрешило бизнесу корректировать обязательные требования

Бизнесу предложили поучаствовать в «регуляторной гильотине». Предприниматели смогут вносить предложения по пересмотру устаревших требований. Новые запреты вводить нельзя.

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Сняли запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Об этом сообщается на сайте правительства.

Теперь бизнес может предложить отмену обязательных требований, которые раньше нельзя было корректировать без полного переиздания нормативных актов.

«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии. Это особенно важно в текущей экономической ситуации», – сообщил Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства.

Обязательные требования будут скорректированы после оценки Минэкономразвития.

Предложения предпринимателей не должны устанавливать новые запреты и ограничения. Они должны улучшать положение бизнеса и снижать его затраты.

С 2019 года начала действовать «регуляторная гильотина», которая отменила 143 тыс. неактуальных обязательных требований.

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