Пользователи интернета

60% подписчиков не смогли вернуть деньги за сервис, который не оправдал их ожиданий

Онлайн-сервисы предлагают контент или услуги, которые не соответствуют заявленному предложению. Пользователи хотят перестать пользоваться сервисами, но подписка продляется автоматически.

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50% подписчиков на платные онлайн-сервисы сообщили, что контент или услуги не соответствовали заявленному предложению. Многие из них захотели вернуть потраченные средства, но в 60% случаев получали отказ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок и АНО «Диалог».

«Обращались к представителям сервиса с просьбой отменить подписку 50% в России и 43% – в Москве. Из них 40% (по России – прим. ТАСС) смогли вернуть уплаченные денежные средства, а 60% – нет», – сказано в докладе.

47% пользователей решили не отменять онлайн-подписку, даже если сервис не оправдал их ожиданий.

62% подписчиков не собирались больше пользоваться сервисом, но подписка продлялась автоматически.

Ранее мы писали, что онлайн-сервисы заработали за 2022 год 180 млрд рублей.

Пользователи интернета

60% подписчиков не смогли вернуть деньги за сервис, который не оправдал их ожиданий

Онлайн-сервисы предлагают контент или услуги, которые не соответствуют заявленному предложению. Пользователи хотят перестать пользоваться сервисами, но подписка продляется автоматически.

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