Валютные операции

«Райффайзен» ограничил переводы в евро в российские банки

Причиной стали ограничения со стороны одного из банков-корреспондентов.

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Райффайзен Банк сообщил о недоступности переводов физлиц в евро «в пользу некоторых российских банков».

Переводы в евро для физлиц по России доступны только в 20 банках:

  • Райффайзен Банк;
  • Банк «Авангард»;
  • Ак Барс Банк;
  • Банк «Аверс»;
  • Банк «Санкт-Петербург»;
  • Банк «Зенит»;
  • Банк «Держава»;
  • Банк «Развитие Столица»;
  • Энерготрансбанк;
  • Банк «Итуруп»;
  • Ланта Банк; Банк «Левобережный»;
  • Морской Банк;
  • Металлинвестбанк;
  • Модульбанк; НБД-Банк;
  • Национальный Клиринговый Центр;
  • Петербургский Социальный Коммерческий Банк;
  • Банк «Солидарность»;
  • Банк «Уралсиб».

Для перевода в банки, которых нет в списке, клиентам рекомендуют конвертировать евро в рубли или доллары и повторить операцию.

На переводы в валюте в иностранные банки ограничение не распространяется.

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