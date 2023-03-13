«Райффайзен» ограничил переводы в евро в российские банки

Райффайзен Банк сообщил о недоступности переводов физлиц в евро «в пользу некоторых российских банков».

Переводы в евро для физлиц по России доступны только в 20 банках:

Райффайзен Банк;

Банк «Авангард»;

Ак Барс Банк;

Банк «Аверс»;

Банк «Санкт-Петербург»;

Банк «Зенит»;

Банк «Держава»;

Банк «Развитие Столица»;

Энерготрансбанк;

Банк «Итуруп»;

Ланта Банк; Банк «Левобережный»;

Морской Банк;

Металлинвестбанк;

Модульбанк; НБД-Банк;

Национальный Клиринговый Центр;

Петербургский Социальный Коммерческий Банк;

Банк «Солидарность»;

Банк «Уралсиб».

Для перевода в банки, которых нет в списке, клиентам рекомендуют конвертировать евро в рубли или доллары и повторить операцию.

На переводы в валюте в иностранные банки ограничение не распространяется.