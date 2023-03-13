«Райффайзен» ограничил переводы в евро в российские банки

Райффайзен Банк сообщил о недоступности переводов физлиц в евро «в пользу некоторых российских банков».
Переводы в евро для физлиц по России доступны только в 20 банках:
- Райффайзен Банк;
- Банк «Авангард»;
- Ак Барс Банк;
- Банк «Аверс»;
- Банк «Санкт-Петербург»;
- Банк «Зенит»;
- Банк «Держава»;
- Банк «Развитие Столица»;
- Энерготрансбанк;
- Банк «Итуруп»;
- Ланта Банк; Банк «Левобережный»;
- Морской Банк;
- Металлинвестбанк;
- Модульбанк; НБД-Банк;
- Национальный Клиринговый Центр;
- Петербургский Социальный Коммерческий Банк;
- Банк «Солидарность»;
- Банк «Уралсиб».
Для перевода в банки, которых нет в списке, клиентам рекомендуют конвертировать евро в рубли или доллары и повторить операцию.
На переводы в валюте в иностранные банки ограничение не распространяется.