В платежном поручении на фиксированные взносы должен быть период ГД.00.2023

В такой платежке надо указать период. Ранее даже у налоговиков не было единого мнения, что там ставить ­– годовой платеж, потому что он таков по нормам НК или квартальный, потому что взнос идет на уменьшение квартального аванса по УСН.

ФНС в Telegram-чате пояснила, что надо ставить период ГД.00.2023, если идет уплата взносов за 2023 год.

Если вы платите 1% за 2022 год, то код будет ГД.00.2022.

Напомним, что есть еще один способ уплаты фиксированных взносов – на КБК ЕНП платежкой со статусом 01, в которой поле период = 0. В этом случае дополнительно нужно заявление на зачет. В нем надо указывать срок уплаты. Для взносов в фиксированном размере за 2023 год срок будет 09.01.2024.