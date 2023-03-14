Фиксированные взносы ИП

В платежном поручении на фиксированные взносы должен быть период ГД.00.2023

Чтобы фиксированные взносы были опознаны налоговиками именно как взносы, а не как безликий ЕНП, их можно платить поручением со статусом 02.

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В такой платежке надо указать период. Ранее даже у налоговиков не было единого мнения, что там ставить ­– годовой платеж, потому что он таков по нормам НК или квартальный, потому что взнос идет на уменьшение квартального аванса по УСН.

ФНС в Telegram-чате пояснила, что надо ставить период ГД.00.2023, если идет уплата взносов за 2023 год.

Если вы платите 1% за 2022 год, то код будет ГД.00.2022.

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Напомним, что есть еще один способ уплаты фиксированных взносов – на КБК ЕНП платежкой со статусом 01, в которой поле период = 0. В этом случае дополнительно нужно заявление на зачет. В нем надо указывать срок уплаты. Для взносов в фиксированном размере за 2023 год срок будет 09.01.2024.

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