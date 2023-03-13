✅ В заявлении на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов указывают срок 09.01.2024

Ранее бухгалтеры задавались вопросом – какой срок уплаты указывать в этом заявлении. Налоговики давали разные разъяснения. Для взносов в фиксированном совокупном размере было три варианта: 09.01.2024, 31.12.2023, 31.03.2023.

ФНС в своем Telegram-чате пояснила, что указывать в заявлении надо такие сроки:

по фиксированным взносам за 2023 год – 09.01.2024;

по взносам 1% за 2023 года – 01.07.2024;

по взносам 1% за 2022 года – 03.07.2023.

Как заполнить это заявление – смотрите тут.

Отметим, что сейчас есть проблемы с подачей этого заявления, так как оно может быть только электронным, а в личном кабинете такой функции пока нет.

Обзор трудностей по части взносов ИП мы сделали в статье «С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов».

Ликбез про фиксированные взносы ИП в 2023 года смотрите тут.