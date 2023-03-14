На один налог должна быть одна платежка-уведомление в месяц

А если в качестве уведомлений использовать платежки (статус 02), то уплата частями может обернуться проблемой.

Этот вопрос обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Если сдавать уведомления, то каждое следующее за один отчетный период заменяет предыдущее.

Но компания вместо уведомлений применяет платежки-02.

Общая задолженность уплачена верно, но двумя платежами. Не будет ли проблем, интересуется бухгалтер.

Коллеги отвечают так:

– по идее суммируются, но что было в головах изобретателей остается загадкой

Между тем уплата одного налога двумя платежками-уведомлениями считается ошибкой.

ФНС утверждает, что как уведомление может быть учтен последний платеж, что повлечет заниженную сумму начислений.

Если вы все же сделали несколько платежей, то для корректного исчисления налога надо сдать уведомление.

Участники обсуждения утверждают, что у них в голове не укладывается, как одни уплаченные деньги обнуляют другие.