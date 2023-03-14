Только половине главбухов неважно, какого пола руководитель. Остальные предпочли бы мужчину

Среди представителей традиционных мужских профессий желающих трудиться под началом женщины больше всего среди курьеров, а под началом мужчины – среди инженерно-технических работников.

В сферах деятельности, где большинство составляют женщины, работать с руководителем-женщиной чаще всего хотят операторы call-центра, с руководителем-мужчиной – маркетологи.

А вот каждому второму главбуху все равно, какого пола будет их начальник . Среди респондентов, занимающих должность главного бухгалтера, желающих работать под руководством мужчины – 48%, под началом женщины – лишь 3%.

Такие результаты показл опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ( есть в распоряжении «Клерка»).

Работать с руководителем-мужчиной хотели бы 25% мужчин-бухгалтеров и 22% бухгалтеров-женщин. Желающих трудиться под началом женского пола немного меньше –25 и 9% соответственно. Большинству же бухгалтеров нет разницы какого пола будет их начальник – так считают 50% мужчин и 69% женщин.

Тех, кому легче сработаться с руководителем-мужчиной, больше среди опрошенных старше 45 лет (30% среди мужчин и 28% среди женщин). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. хотят видеть своим руководителем представителя сильного пола чаще тех, кто зарабатывает меньше. Предпочитающих трудиться под началом женщины больше всего среди девушек до 24 лет (14%).

За 15 лет, минувших с аналогичного исследования SuperJob, люди стали больше ориентироваться на деловые качества, чем на гендерную принадлежность руководителя . Значительно выросло число тех, для которых пол шефа не имеет никакого значения.

Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной чаще всего выражают курьеры (14% среди мужчин), водители (13%), и менеджеры по продажам (12%), а с руководителем-мужчиной – инженерно-технические работники (36% среди мужчин) и системные администраторы (34%).

В профессиях, где большинство составляют женщины, желающих трудиться под началом женщины больше всего среди операторов call-центра (18% среди женщин) и дизайнеров (24%), тогда как с начальником-мужчиной – среди маркетологов (54% среди женщин), главных бухгалтеров (48%) и диспетчеров (44%).