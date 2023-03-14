Только половине главбухов неважно, какого пола руководитель. Остальные предпочли бы мужчину

Среди представителей традиционных мужских профессий желающих трудиться под началом женщины больше всего среди курьеров, а под началом мужчины – среди инженерно-технических работников.
В сферах деятельности, где большинство составляют женщины, работать с руководителем-женщиной чаще всего хотят операторы call-центра, с руководителем-мужчиной – маркетологи.
А вот каждому второму главбуху все равно, какого пола будет их начальник. Среди респондентов, занимающих должность главного бухгалтера, желающих работать под руководством мужчины – 48%, под началом женщины – лишь 3%.
Такие результаты показл опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ( есть в распоряжении «Клерка»).
Работать с руководителем-мужчиной хотели бы 25% мужчин-бухгалтеров и 22% бухгалтеров-женщин. Желающих трудиться под началом женского пола немного меньше –25 и 9% соответственно. Большинству же бухгалтеров нет разницы какого пола будет их начальник – так считают 50% мужчин и 69% женщин.
Тех, кому легче сработаться с руководителем-мужчиной, больше среди опрошенных старше 45 лет (30% среди мужчин и 28% среди женщин). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. хотят видеть своим руководителем представителя сильного пола чаще тех, кто зарабатывает меньше. Предпочитающих трудиться под началом женщины больше всего среди девушек до 24 лет (14%).
За 15 лет, минувших с аналогичного исследования SuperJob, люди стали больше ориентироваться на деловые качества, чем на гендерную принадлежность руководителя. Значительно выросло число тех, для которых пол шефа не имеет никакого значения.
Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной чаще всего выражают курьеры (14% среди мужчин), водители (13%), и менеджеры по продажам (12%), а с руководителем-мужчиной – инженерно-технические работники (36% среди мужчин) и системные администраторы (34%).
В профессиях, где большинство составляют женщины, желающих трудиться под началом женщины больше всего среди операторов call-центра (18% среди женщин) и дизайнеров (24%), тогда как с начальником-мужчиной – среди маркетологов (54% среди женщин), главных бухгалтеров (48%) и диспетчеров (44%).