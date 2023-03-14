Детские пособия

Декретные идут в доход для детского пособия в пропорции

Если женщина получила пособие по беременности и родам в январе 2023 года, а в марте обратилась в СФР за детским пособием, то не вся сумма декретных пойдет в расчет.

Версия для печати

Напомним, новое детское пособие платят только малоимущим. Доход учитывают за расчетный период, который составляет 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

То есть, если подать заявление в марте 2023 года, учтут доход за февраль 2022 – январь 2023.

Допустим, в январе женщина получила декретные за 140 дней (с января по май). Из них на январь приходится только какая-то часть дней.

Сумма за эти январские дни и будет учтена при расчете общего дохода семьи.

Сумма пособия за февраль – май в расчет не войдет.

Такое разъяснение дает Минтруд в своем Telegram-канале.

Подробно о минусах и плюсах нового пособия мы писали в статье «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».

Банковские карты

Банки обяжут более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы. Чтобы деньги людей не уводили мошенники

Сейчас невозможно доказать, что деньги со счета человек перевел под влиянием мошенников, если банк получил согласие клиента. Но вскоре с банков будут строже спрашивать, достаточно ли тщательно они проверили перевод.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Повышение квалификации для бухгалтеров

1000 и 1 ночь с ЕНП: что делать, если уже перешли на него в 1С, но все равно ничего непонятно

Переходу на новую систему уплаты налогов уже третий месяц, но многие бухгалтеры по-прежнему не понимают, что происходит. Рассказываем, что может помочь разобраться.

1000 и 1 ночь с ЕНП: что делать, если уже перешли на него в 1С, но все равно ничего непонятно
НДФЛ

Минфин: налоговые резиденты РФ должны находиться в России не менее 183 дней

Минфин выпустил письмо с напоминанием для мигрантов, причем как для россиян, так и иностранцев, которые приезжают в нашу страну. Резидентство имеет большое значение для уплаты налогов, так что берите на заметку его признаки.

Социальный вычет

💊 Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или выписка из медкарты

Чтобы получить социальный налоговый вычет на покупку лекарств, нужны платежные документы и документы, подтверждающие назначение лечащим врачом этих лекарств. На это обратила внимание ФНС.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Интервью

«Малый бизнес в России держится на личной силе, окружении и...морковке». Интервью «Клерка» с защитницей прав малого бизнеса Натальей Горячей

Это разговор о том, какие беды принес малому бизнесу 2023 год, что с ними теперь делать и как верить в лучшее. Инструкция, как становиться грамотнее, чем прежде. А еще расскажем, причем тут морковка и как стать светом в конце туннеля для других и самого себя в непростое время.

«Малый бизнес в России держится на личной силе, окружении и...морковке». Интервью «Клерка» с защитницей прав малого бизнеса Натальей Горячей

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Декларация по НДС

Когда налогоплательщик обязан внести изменения в декларацию по НДС

При составлении декларации по НДС налогоплательщик или бухгалтер могут допустить ошибку в расчете налоговой базы или налоговых вычетов, а также занизить налог к уплате. В этом случае необходимо скорректировать отчет и подать уточненную налоговую декларацию.

Когда налогоплательщик обязан внести изменения в декларацию по НДС
Обучение для бухгалтеров

Переходить на кадровый ЭДО все еще не стало обязанностью. Бухгалтеры волнуются о новых правилах КЭДО

Многие уже слышали о том, что с 1 марта заработали утвержденные формы электронных кадровых документов. Но переход на них все еще добровольный, ТК не обязывает это делать.

Читать еще