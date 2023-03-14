Декретные идут в доход для детского пособия в пропорции

Напомним, новое детское пособие платят только малоимущим. Доход учитывают за расчетный период, который составляет 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

То есть, если подать заявление в марте 2023 года, учтут доход за февраль 2022 – январь 2023.

Допустим, в январе женщина получила декретные за 140 дней (с января по май). Из них на январь приходится только какая-то часть дней.

Сумма за эти январские дни и будет учтена при расчете общего дохода семьи.

Сумма пособия за февраль – май в расчет не войдет.

Такое разъяснение дает Минтруд в своем Telegram-канале.

Подробно о минусах и плюсах нового пособия мы писали в статье «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».