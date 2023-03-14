⚡ Тюрьма и штрафы – за фейки и дискредитацию любых участников СВО

Приняты законы об уголовном и административном наказании за публичную дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ, сообщается на сайте Госдумы.

За фейки о любых участниках спецоперации грозит до 15 лет колонии, за дискредитацию – до 7 лет; в случае административного правонарушения – штраф до 50 тыс. руб. для физических и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Закон вносит поправки в ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) и ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) УК РФ.

Под действия этих статей будут попадать и фейки и дискредитация организаций и частных лиц, которые помогают армии выполнять боевые задачи.

Также поправки ужесточают наказание с пяти до семи лет за распространение ложной информации и повторную дискредитацию , если это привело к смерти или массовым беспорядкам.

Максимальное наказание за фейки о военных или добровольцах не изменили – до 15 лет колонии.