Сбер открыл первый центр экспертизы для самозанятых

Центр экспертизы самозанятых запущен в Чите, сообщает СберБизнес.

Консультанты окажут самозанятым помощь в оформлении бесплатного сервиса «Свое дело» в приложении «Сбербанк Онлайн», помогут оформить дебетовую карту с привилегиями.

Также специалисты расскажут о кредитных продуктах – кредитных картах, потребительских и ипотечных кредитах.

Получить информацию об онлайн-регистрации в качестве самозанятого можно в любом офисе Сбербанка по работе с частными клиентами. В центре экспертизы для самозанятых специалисты предложат более детальную консультацию.

Центр располагается в офисе Сбера по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова, 23а.