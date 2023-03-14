Самозанятые

Сбер открыл первый центр экспертизы для самозанятых

Специалисты помогут самозанятым начать свое дело и проконсультируют по специальным предложениям.

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Центр экспертизы самозанятых запущен в Чите, сообщает СберБизнес.

Консультанты окажут самозанятым помощь в оформлении бесплатного сервиса «Свое дело» в приложении «Сбербанк Онлайн», помогут оформить дебетовую карту с привилегиями.

Также специалисты расскажут о кредитных продуктах – кредитных картах, потребительских и ипотечных кредитах.

Получить информацию об онлайн-регистрации в качестве самозанятого можно в любом офисе Сбербанка по работе с частными клиентами. В центре экспертизы для самозанятых специалисты предложат более детальную консультацию.

Центр располагается в офисе Сбера по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова, 23а.

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