🔺Отчеты по ЕФС-1 не за горами. Не пропустите мастер-класс, как их заполнять

Новый отчет ЕФС-1 усложняет жизнь бухгалтерам самым главным – тем, что разные его подразделы надо сдавать в разное время. Вот какие надо сдать в марте:

подраздел 1.1 вместо СЗВ-ТД;

ежемесячный подраздел 1.3 (бюджетные организации).

Оба отчета надо сдать до 25 марта. А потом можно начинать думать о квартальной отчетности: до 25 апреля надо сдать раздел 2 (вместо 4-ФСС). И все те же ежемесячные отчеты. День сурка!

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