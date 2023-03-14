Кадровый учет

🔺Отчеты по ЕФС-1 не за горами. Не пропустите мастер-класс, как их заполнять

К 25 марта уже должен быть готов ваш отчет за февраль (который вместо СЗВ-ТД). Напоминаем, какие еще вас ждут отчеты и куда идти, чтобы все заполнить правильно.

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Новый отчет ЕФС-1 усложняет жизнь бухгалтерам самым главным – тем, что разные его подразделы надо сдавать в разное время. Вот какие надо сдать в марте:

  • подраздел 1.1 вместо СЗВ-ТД;
  • ежемесячный подраздел 1.3 (бюджетные организации).

Оба отчета надо сдать до 25 марта. А потом можно начинать думать о квартальной отчетности: до 25 апреля надо сдать раздел 2 (вместо 4-ФСС). И все те же ежемесячные отчеты. День сурка!

Чтобы вы не запутались, запишитесь на бесплатный мастер-класс от эксперта.

Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева расскажет:

  • когда сдавать разделы ЕФС-1;
  • какие разделы сдавать в апреле надо, какие нет;
  • как все правильно заполнить;
  • можно ли не сдавать какие-то из частей ЕФС-1 и почему.

Мало того: по всем самым важным вопросам попрактикуемся в 1С! Мастер-класс бесплатный.

Встречаемся 4 апреля 2023 г. в 15:00 мск.

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