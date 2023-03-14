💁Как работать в 1С:Кабинет сотрудника: важный бесплатный вебинар

Один из самых важных вебинаров марта на «Клерке» для всех, кто перешел на кадровый электронный документооборот. Вот что там будет.

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На вебинаре 28 марта   Мария Горячева, ведущий специалист 1С:Апрель Софт расскажет:

  • Как перейти на КЭДО в 1С? Что нужно?
  • Почему 1С:Кабинет сотрудника?
  • Какие у этой системы плюсы и минусы?
  • В каких программах работает 1С:Кабинет Сотрудника?
  • Что такое кастомизация и зачем она вам тут нужна?

Пошагово разложим по полочкам, как настроить и запустить обмен, подписание, контроль, хранение и регистрацию всех документов в электронном виде.

В итоге сможете быстро и легко подписывать любые документы кадрового учета: главное – начать.

Участие в вебинаре бесплатное! Встречаемся в 11:00 мск.

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