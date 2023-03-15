В Москве пройдет конференция о современных методах менеджмента – AgileDays

На конференции ожидается более 70 докладов и 20 воркшопов от лидеров в гибком управлении, среди которых Павел Алферов (Московская школа управления СКОЛКОВО), Максим Дорофеев (автор книги «Джедайские техники»), Юрий Тарасов (ПАО Газпромбанк), Асхат Уразбаев (основатель ScrumTrek и конференции AgileDays) и новозеландский эксперт Michael Law (Necta, New Zealand).

Тематики конференции включают в себя все аспекты современного управления: Agile и Scrum, Кanban-метод, гибридные подходы, продуктовый менеджмент, менеджмент инноваций, Enterprise Agility, корпоративная культура, управление изменениями, Аgile People, Tech for Non-Tech.

В 17-й раз крупнейшая в СНГ конференция объединит более 1200 практиков Agile-подходов в гибридном формате: первый день конференции пройдёт Online, а второй в Soluxe Hotel Moscow + Online. Участвовать в конференции можно из любой точки мира.

Скоро стоимость участия повысится, забронировать билет по выгодной цене можно до 17 марта.

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