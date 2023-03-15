Квартальная отчетность уже близко: в разделе 2 ЕФС-1 правила заполнения такие же, как в 4-ФСС

Раздел 2 формы ЕФС-1 сдают все работодатели.
Страхователи, численность персонала у которых, не превышает 10 человек, вправе представить отчет на бумажном носителе. Все остальные – в электронном виде по ТКС.
Направлять отчет надо в СФР (ст. 3, п. 1 ст. 24 закона № 125-ФЗ).
Формат предоставления утвержден постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 246п.
Это аналог формы 4-ФСС и существенных изменений по сравнению с ней нет:
Еще больше обо всех разделах формы ЕФС-1 расскажет эксперт на мастер-классе от «Клерка» 4 апреля.
Научитесь:
- различать все разделы нового отчета;
- заполнять и сдавать каждый из них;
- вносить уточнения;
- не допускать типичных ошибок.
Мастер-класс – практическая встреча, так что всю теорию мы применим на практике в 1С: эксперт объяснит, как все заполнить и куда со всем этим идти.
Встречаемся в 15:00 мск.