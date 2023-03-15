Отчетность в СФР

Квартальная отчетность уже близко: в разделе 2 ЕФС-1 правила заполнения такие же, как в 4-ФСС

Заполнить и сдать раздел 2 нового отчета ЕФС-1 все работодатели должны до 25 апреля. Уже сейчас надо начать собирать сведения: это отчет за 1 квартал 2023 года.

Версия для печати

Раздел 2 формы ЕФС-1 сдают все работодатели.

Страхователи, численность персонала у которых, не превышает 10 человек, вправе представить отчет на бумажном носителе. Все остальные – в электронном виде по ТКС.

Направлять отчет надо в СФР (ст. 3, п. 1 ст. 24 закона № 125-ФЗ).

Формат предоставления утвержден постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 246п.

Это аналог формы 4-ФСС и существенных изменений по сравнению с ней нет:

1

Еще больше обо всех разделах формы ЕФС-1 расскажет эксперт на мастер-классе от «Клерка» 4 апреля.

Научитесь:

  • различать все разделы нового отчета;
  • заполнять и сдавать каждый из них;
  • вносить уточнения;
  • не допускать типичных ошибок.

Мастер-класс – практическая встреча, так что всю теорию мы применим на практике в 1С: эксперт объяснит, как все заполнить и куда со всем этим идти.

Встречаемся в 15:00 мск.

Записаться на мастер-класс

Налоговая отчетность

Отказ в приеме декларации: что делать

Отказ налоговиков в приеме декларации может привести к тому, что компания нарушит сроки подачи отчетности. Это, в свою очередь, станет основанием для наложения штрафа и блокировки расчетного счета. В каких случаях налоговики могут отказать в приеме декларации, что предпринять, если пришел отказ, расскажем далее в статье.

Отказ в приеме декларации: что делать

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога в 2023 году

С 2023 года расчеты с бюджетом по налогам производятся по новым правилам: единым налоговым платежом через единый налоговый счет. Вслед за введением новой системы уплаты налогов, ФНС ввела новую форму заявления на возврат переплаты по налогам.

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога в 2023 году
Реестр МСП

Реестр малого бизнеса: что это такое и зачем он нужен

В России сведения о малых (в т. ч. микро-) и средних предприятиях вносятся в специальный реестр малого и среднего бизнеса, который размещен на официальном сайте ФНС. У организаций и ИП до сих пор немало вопросов по его формированию и функционированию.

Реестр малого бизнеса: что это такое и зачем он нужен
Учет у ИП на ОСНО

Почему расходы не попадают в КУДиР ИП на ОСНО в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения – один из самых сложных вариантов ведения учёта. И, к сожалению, информации для данной категории налогоплательщиков в сети интернет довольно мало. Инструкций же по отражению операций в 1С – ещё меньше.

Почему расходы не попадают в КУДиР ИП на ОСНО в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Маркетплейсы

Прокуратура проверит Wildberries

Собственники ПВЗ Wildberries протестуют против новой системы штрафов. Они требуют убрать все долги по браку и подменам, получить возможность оспаривать долги и удержания и ввести справедливый размер удержания за брак и подмену.

Читать еще