Валютные операции

Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро. Для счетов с регулярными операциями

Комиссия будет включаться автоматически, если в течение двух месяцев предприниматель не проводил платежей в этих валютах и сумма остатка превышает 20 тыс. долларов или евро.

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Банкт «Точка» отменил комиссию за хранение долларов и евро для клиентов, которые совершают платежи в этих валютах.

Но если не проводить платежи в этих валютах хотя бы два месяца или остаток превысит  20 тыс. долларов или евро, то комиссия включится автоматически.

Комиссия отменяется:

  • со дня совершения платежа на следующие 60 календарных дней.
  • при регулярных операциях с долларами и евро (тогда никаких заявлений или дополнительных обращений не требуется).

«Точка была вынуждена ввести комиссию за хранение этой валюты в августе прошлого года. Комиссия списывалась ежедневно. Сейчас мы готовы отменить этот процент для предпринимателей, которые регулярно совершают платежи в долларах и евро. Забота о клиентах для нас на первом месте, поэтому мы приняли решение отменить комиссию для тех, кто совершает платежи», – поясняет лидер направления «ВЭД Импорт» в Точке Анна Давыдова.

Срок хранения валюты без комиссии обновляется после каждого платежа.

Евро можно расплачиваться с контрагентами из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Грузии и Сербии.

В долларах – с Китаем, Азербайджаном, Грузией, Арменией и Узбекистаном.

Точка также работает с валютами разных стран мира: динары, драмы, юани, лиры, тенге и другие, хранение остатков в этой валюте бесплатно.

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