Почта России запустила первого робота для выдачи посылок

Почта России запустила в Санкт-Петербурге первого робота для приема и выдачи посылок. Об этом сообщается на сайте почты.

Автоматическое устройство самостоятельно распределяет отправления по полкам в зависимости от габаритов посылок.

Как только отправление попадает в складомат, получателю в мобильное приложение Почты приходит уведомление с кодом. По нему пользователь может забрать свою посылку.

Робот-складомат выдает посылку за одну минуту.

Услуга работает с посылками, которые не требуют оплаты наложенных платежей и таможенных пошлин. Их габариты не должны превышать 560×315×375 мм.

«Нам было очень интересно спроектировать и запустить роботизированное устройство, позволяющее одновременно обрабатывать большое количество посылок и безошибочно выдавать их клиентам без участия оператора. Сегодня мы подготовили Складомат уже к приёму отправлений. То есть он уже может определить габариты отправления, его вес, рассчитать стоимость доставки и принять оплату», – сообщил Олег Солдатов, технический директор АО СКБ ВТ «ИСКРА».

Первый складомат появился в петербургском отделении Почты России на улице Олеко Дундича, д. 36А, корп. 1.

В 2021 году Почта России запустила роботов-курьеров, которые доставляют посылки на дом.