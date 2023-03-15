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Райффайзенбанк хочет обменять свою компанию в РФ на европейские активы Сбербанка

«Скрытый бартер» будет выгоден и «Сберу», который не может распоряжаться своими активами в Европе, и группе Raiffeisen, которая не получает дивиденды от дочернего банка в РФ.

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Австрийская группа Raiffeisen Bank International собирается обменять дочернюю компанию Райффайзенбанк в РФ на активы Sberbank Europe. Об этом сообщает «ТАСС».

Предполагается, что в результате «скрытого бартера» Сбербанк станет собственником Райффайзенбанка, а австрийская компания получит активы Sberbank Europe.

Сделка выгодна всем сторонам. Сейчас «Сбер» из-за санкций не может продать свои активы в Европе. Тогда как группа Raiffeisen не может получить дивиденды от своей дочерней кредитной организации.

Пока что австрийская банковская группа назвала такой бартер «теоретическими соображениями».

«Возможность такой транзакции, о которой вы пишете, является теоретическим соображением. Нет соглашения о таком обмене активами, а группа не предпринимала никаких конкретных шагов по его реализации», - сообщили «Frank Media» в пресс-службе RBI.

В декабре 2022 года у Sberbank Europe отозвали банковскую лицензию, группа находится под санкциями ЕС.

Провести сделки с активами можно только при согласии Национального банка Австрии.

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