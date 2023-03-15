НДФЛ

Сотрудники из новых регионов в 2023 году априори считаются налоговыми резидентами для НДФЛ

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на 30.09.2022 признаются налоговыми резидентами РФ. Но для этого им надо подать заявление в ИФНС.

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Срок сдачи заявления – до окончания срока сдачи 3-НДФЛ за 2022 год (то есть, до 01.05.2023).

Заявление составляют в произвольной форме. Там указывают ФИО и ИНН.

Что касается 2023 года, то жители новых регионов признаются налоговыми резидентами РФ.

Но если по итогам 2023 года по общим правилам из НК РФ человек так и не стал резидентом, то он подает заявление о неподтверждении статуса налогового резидента.

Сдать такое заявление надо до окончания срока сдачи 3-НДФЛ за 2023 год (то есть, до 01.05.2024).

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 17.02.2023 № 03-04-05/13735.

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