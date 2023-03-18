На портале «Работа России» запустят сервис со стажировками

В сентябре 2023 года на портале «Работа России» будет работать новый сервис «Стажировки и практики». Об этом сообщается на сайте Минтруда.

Работодателям больше не потребуется подписывать отдельные соглашения с образовательными организациями. Все документы оформляются онлайн.

«Сервис поможет „вести“ наиболее перспективных молодых людей – от первого курса до выпуска. Наша цель – сделать для вас процесс участия в подготовке специалиста максимально простым и доступным», – заявил Антон Котяков, глава Минтруда.

Также работодатели смогут найти нужных кандидатов и прислать им приглашение на практику или стажировку.