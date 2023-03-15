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С сентября 2023 года на портале «Работа России» запустят новый сервис «Стажировки и практики»

Он позволит работодателям в режиме онлайн отбирать соискателей со всей страны и оформлять необходимые документы с учебными заведениями.

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Сегодня глава Минтруда Антон Котяков участвовал в XXIII международной выставке-конференции HR Expo Pro. И рассказал о ситуации на рынке труда и мерах поддержки для соискателей и работодателей, сообщается в ведомственном Telegram-канале.

Главное из его выступления:

  • Безработица в России достигла минимума в январе этого года и составила 3,6%.
  • В прошлом году обучение в рамках нацпроекта «Демография» прошли почти 200 тыс. человек, из них трудоустроились 82%. В этом году пройти обучение смогут еще 140 тыс. человек.
  • Продолжает действовать программа компенсации предприятиям затрат на обучение и повышение квалификации сотрудников.
  • Трансформация служб занятости позволяет оказывать помощь комплексно не только соискателям, но и работодателям.
  • 53% выпускников учреждений профессионального образования ежегодно трудоустраиваются в течение 6 месяцев после окончания обучения.
  • Сервис «Стажировки и практики» заработает в сентябре 2023 года.
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