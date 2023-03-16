Альтернативные платежные сервисы становятся популярнее

Количество интернет-платежей по системе Tinkoff Pay уже превысили показатели иностранных сервисов Apple Pay и Google Pay. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Тинькофф Касса».

Онлайн-платежи по Tinkoff Pay достигли 38,8%, что выше показателей двух иностранных сервисов до их ухода из страны.

Раньше только только 25,1% банковских клиентов совершали онлайн-покупки с помощью Apple Pay и Google Pay.

Пользователи в 85% случаев проводят расчеты через систему банка со смартфона и только 15% – с компьютера.

Сбербанк также увеличил число транзакций по SberPay. Клиенты банка оплачивают покупки не только на сайтах, но и в офлайн-магазинах и в мобильных приложениях.

Сервисом SberPay каждый месяц пользуются более 28 млн человек.

В 2022 году в 10 раз выросло число карт, подключенных к системе Mir Pay. По сравнению с 2021 годом число транзакций увеличилось в 15 раз и достигло 1,2 млрд.

Mir Pay стал популярным не только на фоне ухода зарубежных Pay-сервисов. У платежной системы удобный эквайринг и выгодные программы лояльности.

За 2022 год ВТБ увеличил количество платежей по картам «Мир» в 2,9 раза, до 170 млн. В феврале 2023 года число таких операций в Новикомбанке выросло в четыре раза.

Если Mir Pay будет доступен пользователям Apple, то доля платежей увеличится на 20-30%.