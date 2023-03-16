Транспортный налог

Головная организация может отправить пояснение по транспортному налогу за обособку

Юрлица сами считают и платят транспортный налог, а потом получают из ИФНС сообщение об исчисленной сумме. Если не согласны с ней, надо отправить пояснение.

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В ФНС разъяснили, кто должен его направлять, если у фирмы есть обособки.

В пояснении, в частности, можно указать налоговые льготы и т. д.

Причем сообщение о транспортном налоге ИФНС может направить филиалу организации.

А пояснение в ответ на это сообщение может составить и сдать головная организация.

Составленные по утвержденной форме пояснения могут представляться организацией, обособленному подразделению которой ранее было направлено сообщение, пояснил начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащёнов.

Форма пояснения утверждена приказом ФНС от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@.

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