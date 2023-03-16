РСВ

✅ ФНС будет сравнивать количество работников в персонифицированном отчете и РСВ

Количество застрахованных лиц в РСВ должно равняться количеству персонифицированных сведений о физлицах за аналогичный период.

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То есть, будут сравнивать показатели в графах 2, 3, 4 строки 010 подраздела 1 РСВ и количество сведений за конкретный месяц.

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В письме от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@ ФНС приводит более 200 контрольных соотношения для новой формы РСВ и персонифицированных сведений о физлицах.

Среди них – сравнение данных из РСВ и ПСФЛ.

Кстати, в КС зашита проверка и за третий месяц квартала, хотя ФНС предлагает не сдавать ПСФЛ за третий месяц.

Если будет несовпадения по количеству людей в РСВ и ПСФЛ, налоговики направят требование. В течение 5 рабочих дней надо сдать пояснения или внести исправления в отчетность.

Если после рассмотрения пояснений и документов либо при их отсутствии установлен факт нарушения НК РФ, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

Добавим, что уточненные ПСФЛ не сдают, если уже сдан РСВ. Поэтому если ошибка была в ПСФЛ, то остается только пояснить это. Ведь исправить уже нельзя. Актуальные данные будут в РСВ, а по ПСФЛ – что было, то прошло.

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