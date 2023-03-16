Каждый пятый миллионер вывел из РФ все деньги

За 2022 год у банков сократилось количество клиентов, которые держат на счетах более 1 млн долларов. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование компании Frank RG.

В 2021 году 46,2 тыс. человек были готовы хранить сбережения внутри страны, а в 2022 году их число снизилось до 37,8 тыс.

Общий капитал банков и инвестиционных компаний за 2022 год сократился с 13,9 трлн до 10,9 трлн рублей, что на 21,9% меньше, чем в 2021 году.

Причина оттока в том, что миллионеры стали переводить средства за границу.

По данным ЦБ, в 2022 году в три раза увеличилось число денежных переводов в банки-нерезиденты. 60% таких транзакций провели обеспеченные клиенты.

Капитал в финансовые структуры ЕС перевели 16,7% опрошенных, 15,6% отправили средства на счета в ОАЭ, а 14,7% – в Казахстан.