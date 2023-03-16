Экономика России

Путин поддержит бизнес, который не прячет активы в офшоры

Для компаний планируют ввести нефинансовую отчетность, которая будет отражать участие бизнеса в социальных проектах.

Версия для печати

Президент Владимир Путин во время пленарного заседания Конгресса РСПП пообещал оказать поддержку бизнесу, который нацелен на стратегическое развитие внутри страны, а не на краткосрочный результат.

«Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики», – заявил Владимир Путин.

Бизнес должен не прятать активы в офшоры, а вкладываться в развитие региона. Для компаний введут нефинансовую отчетность, где они отразят участие в социальных проектах.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Валюта

Юань обогнал евро на рынке сбережений

Первое место занимает рубль, второе – доллар, а третье – юань. Китайская валюта пользуется спросом у инвесторов и вкладчиков. В торговой сфере юани нужны для расчетов при параллельном импорте.

Законопроекты

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ФСБУ

Бухгалтеры пробуют переходить на новый ФСБУ «Нематериальные активы». Но много сложностей есть и по ФСБУ «Аренда», поэтому держите вебинар

Наши чаты и почту засыпали вопросы: как легко перейти на стандарт по НМА, пока он не стал обязательным? Некоторые бухгалтеры хотят предусмотреть все заранее и научиться на своих же ошибках.

Читать еще