Путин поддержит бизнес, который не прячет активы в офшоры

Президент Владимир Путин во время пленарного заседания Конгресса РСПП пообещал оказать поддержку бизнесу, который нацелен на стратегическое развитие внутри страны, а не на краткосрочный результат.

«Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики», – заявил Владимир Путин.

Бизнес должен не прятать активы в офшоры, а вкладываться в развитие региона. Для компаний введут нефинансовую отчетность, где они отразят участие в социальных проектах.