Налоговики пробьют по реестру МСП работодателей, заявивших в РСВ тариф 20

Такие контрольные соотношения разработаны для проверки РСВ.
Они доведены письмом ФНС от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@.
Смотрите в нашей таблице, какие тарифы по каким реестрам будут «пробивать».
Код тарифа
Реестр
20
реестр МСП
24
реестр МСП
07
реестр судов РМРС
19
реестр участников САР
06
реестр аккредитованных ИТ-организаций (реестр резидентов ОЭЗ)
22
реестр организаций электроники
18
реестр организаций-аниматоров
13
реестр участников проекта «Сколково»
23
реестр участников проекта ИНТЦ
14
реестр участников СЭЗ
15
реестр резидентов ТОСЭР
16
реестр резидентов СПВ
17
реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области
Если компания заявила один из этих тарифов, а в нужном реестре ее нет, придет требование из ИФНС.