РСВ

Налоговики пробьют по реестру МСП работодателей, заявивших в РСВ тариф 20

Если компания указала в РСВ один из льготных тарифов, предполагающих ее включение в один из реестров (МСП, IT и т.д.), то налоговые инспекторы проверят, а если ли фирма в этом реестре.

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Такие контрольные соотношения разработаны для проверки РСВ.

Они доведены письмом ФНС от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@.

Смотрите в нашей таблице, какие тарифы по каким реестрам будут «пробивать».

Код тарифа

Реестр

20

реестр МСП

24

реестр МСП

07

реестр судов РМРС

19

реестр участников САР

06

реестр аккредитованных ИТ-организаций (реестр резидентов ОЭЗ)

22

реестр организаций электроники

18

реестр организаций-аниматоров

13

реестр участников проекта «Сколково»

23

реестр участников проекта ИНТЦ

14

реестр участников СЭЗ

15

реестр резидентов ТОСЭР

16

реестр резидентов СПВ

17

реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области

Если компания заявила один из этих тарифов, а в нужном реестре ее нет, придет требование из ИФНС.

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