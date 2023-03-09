Как отчитываться и платить сбор за НВОС в 2023 году

Отчетность и платежи в Росприроднадзор не являются массовыми и касаются только компаний, загрязняющих окружающую среду. Расскажем кто, как и в какие сроки обязан уплачивать сбор за НВОС и предоставлять соответствующую отчетность.