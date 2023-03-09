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Как отчитываться и платить сбор за НВОС в 2023 году

Отчетность и платежи в Росприроднадзор не являются массовыми и касаются только компаний, загрязняющих окружающую среду. Расскажем кто, как и в какие сроки обязан уплачивать сбор за НВОС и предоставлять соответствующую отчетность.

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