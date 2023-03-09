- Главная →
- Разборы законов →
- Как отчитываться и платить сбор за НВОС в 2023 году
5 карточек
Входит в Клерк.Премиум
Как отчитываться и платить сбор за НВОС в 2023 году
Отчетность и платежи в Росприроднадзор не являются массовыми и касаются только компаний, загрязняющих окружающую среду. Расскажем кто, как и в какие сроки обязан уплачивать сбор за НВОС и предоставлять соответствующую отчетность.
и читайте 1 статью из сервиса «Разборы» в этом месяце бесплатно. Уже есть аккаунт с доступом?
Подключите демо-доступ к сервису «Разборы» бесплатно и читайте статью полностью
Уже есть аккаунт с доступом?
Комментарии