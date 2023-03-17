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На Госуслугах можно заранее заполнить черновик заявления на запись в первый класс. А в нужную дату только отправить

Приемная кампания по всей стране стартует 1 апреля. Но так как это суббота, все может сдвинуться на понедельник, 3 апреля. К этой дате уже можно подготовить черновик.

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Родители могут заранее заполнить на Госуслугах заявление для записи ребенка в школу.

Черновик сохранится в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Точные даты могут отличаться в зависимости от школы, потому что 1 апреля выпадает на выходной. Но госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок.

Подать заявление можно сразу в несколько школ, портал покажет количество свободных мест. К сервису подключились уже 60 регионов, проверьте, есть ли ваш.

Сведения, которые нужны для подачи заявления:

  • данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка. Они автоматически подтянутся из личного кабинета;

  • номер или название школы;

  • сведения о регистрации. Если они уже есть в профиле, форма предложит их для выбора;

  • информация о братьях и сестрах, если они уже учатся в выбранной школе

  • документы, подтверждающие право на льготы, оригиналы нужно будет принести в школу.

  • В личный кабинет придет соответствующее уведомление.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня.

В любую другую школу – с 6 июля по 5 сентября.

Решение о зачислении примут в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.

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