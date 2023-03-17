На Госуслугах можно заранее заполнить черновик заявления на запись в первый класс. А в нужную дату только отправить

Родители могут заранее заполнить на Госуслугах заявление для записи ребенка в школу.

Черновик сохранится в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Точные даты могут отличаться в зависимости от школы, потому что 1 апреля выпадает на выходной. Но госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок.

Подать заявление можно сразу в несколько школ, портал покажет количество свободных мест. К сервису подключились уже 60 регионов, проверьте, есть ли ваш.

Сведения, которые нужны для подачи заявления:

данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка. Они автоматически подтянутся из личного кабинета;

номер или название школы;

сведения о регистрации. Если они уже есть в профиле, форма предложит их для выбора;

информация о братьях и сестрах, если они уже учатся в выбранной школе

документы, подтверждающие право на льготы, оригиналы нужно будет принести в школу.

В личный кабинет придет соответствующее уведомление.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня.

В любую другую школу – с 6 июля по 5 сентября.

Решение о зачислении примут в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.