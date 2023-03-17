Сбермаркет начнет доставлять блюда из ресторанов по всей стране

Сервис доставки товаров и продуктов «Сбермаркет» будет сотрудничать с ресторанами по всей стране. Об этом пишет «Коммерсант».

Пользователи смогут заказывать еду из ресторанов, которые расположены отдельно или в торговых центрах.

Также «Сбермаркет» предлагает ресторанам скидку на заказ продуктов от представленных на платформе ритейлеров.

В конце 2022 года «Сбермаркет» начал тестировать доставку еды из кафе и ресторанов. Он работает с 500 заведениями в девяти городах.

С ноября 2022 года сервис организовал бесплатную доставку.

В 2022 году «Сбермаркет» занял первое место по продажам продуктов питания с оборотом 103,5 млрд рублей.