Пользователи интернета

Сбермаркет начнет доставлять блюда из ресторанов по всей стране

Пользователи смогут заказать еду, а рестораны получить скидку на продукты, заказанные на платформе «Сбермаркет».

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Сервис доставки товаров и продуктов «Сбермаркет» будет сотрудничать с ресторанами по всей стране. Об этом пишет «Коммерсант».

Пользователи смогут заказывать еду из ресторанов, которые расположены отдельно или в торговых центрах.

Также «Сбермаркет» предлагает ресторанам скидку на заказ продуктов от представленных на платформе ритейлеров.

В конце 2022 года «Сбермаркет» начал тестировать доставку еды из кафе и ресторанов. Он работает с 500 заведениями в девяти городах.

С ноября 2022 года сервис организовал бесплатную доставку.

В 2022 году «Сбермаркет» занял первое место по продажам продуктов питания с оборотом 103,5 млрд рублей.

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