МСП Банк выдаст высокотехнологичными компаниями кредиты на 1,2 млрд рублей

С начала 2023 года МСП Банк заключил кредитные договоры с 11 высокотехнологичными компаниями на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте банка.

Льготные кредиты получат также разработчики программного обеспечения, производители горнодобывающего и энергосберегающего осветительного оборудования.

«Всего в текущем году по программе кредитования высокотехнологичных МСП-компаний бизнес получит не менее 15 млрд рублей по льготной ставке 3% годовых. Ожидаем, что поддержкой воспользуются более сотни предприятий, учитывая, что были упрощены условия участия в льготной программе», – рассказал Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Компаниям сократили список документов для подтверждения инновационности проекта, упростили условия расчета темпов роста выручки, стал гибким подход к определению основного вида деятельности.

У МСП Банка есть флагманская программа «Взлет – от стартапа до IPO». По ней банк выдаст 150 млн рублей резиденту Фонда «Сколково», компании «Смартстаффинг».

Еще 100 млн рублей получит разработчик развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта «Топмедиа» из Томска.

МСП Банк заключил договор на 67,5 млн рублей с московской компанией «Крибрум», которая разрабатывает программный комплекс для анализа социальных медиа.

50 млн рублей получит тульский производитель землеройной техники Скуратовский опытно-экспериментальный завод.

По 30 млн рублей получат компании «Рэйлюкс» и «Татмобайлинформ СИДИСИ» из Татарстана.