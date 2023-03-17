Треть работников KPI пугают и демотивируют

У 47% работающих россиян есть сформулированные KPI. Из них 38% формулируют показатели эффективности для себя самостоятельно. 34% получают их от руководителя команды, 15% – от директора подразделения, 13% – от гендиректора компании.

Такие данные показал опрос сервиса «Работа.ру» и СберПодбора.

69% россиян выполняют свои KPI, 30% опрошенных достигают целевых показателей время от времени, 1% сделать этого не удается.

38% респондентов уверены, что KPI делают работу более эффективной. 24% опрошенных говорят, что показатели эффективности мотивируют к росту. 20% считают, что KPI помогают держаться в тонусе. При этом 33% россиян отмечают негативные стороны работы с KPI: показатели эффективности демотивируют и могут пугать.