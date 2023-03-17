Инвестиции

Минфин собирается изменить порядок уплаты НДФЛ с купонного дохода

Брокеры удерживают НДФЛ с суммы купона при зачислении средств на брокерский счет. В итоге у инвесторов размер налога превышает финансовый результат от сделок. Это собираются изменить.

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Минфин рассматривает возможность изменения схемы удержания НДФЛ из накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям. Об этом пишет «РБК».

«Вопрос возможности учета расходов на приобретение облигации в части накопленного процентного (купонного) дохода в настоящее время рассматривается в Минфине в рамках проводимой работы по совершенствованию налогового законодательства», – сообщили в министерстве.

Сейчас брокеры удерживают НДФЛ с суммы купона, а не с полученного купонного дохода, уменьшенного на уплаченный при приобретении НКД.

Это приводит к тому, что величина налога превышает реальный финансовый результат инвестора от сделки.

Ассоциация владельцев облигаций неоднократно просила обратить внимание на ошибку: НДФЛ удерживают с купонов при зачислении их на брокерский счет, а не по итогам года.

Однако брокеры ссылались на письмо Минфина, в котором сказано, что исчисление и уплата НДФЛ должны производиться при выплате дохода. Такие выплаты могут быть наличными или перечисление денежных средств на банковский счет.

Эксперт Ассоциации владельцев облигаций Алексей Пономарев отметил, что эти правила касаются только зачислений на банковский счет, а не на брокерский.

«Налогообложение купонов должно осуществляться по правилам, установленным для доходов по ценным бумагам, то есть налог удерживается по итогам года, исходя из общего финансового результата по всем операциям. Лишь в случае перечисления купонов на банковский счет налог должен удерживаться в момент такой выплаты», – сообщил Алексей Пономарев.

С 1 января 2023 года Сбербанк изменил порядок удержания НДФЛ из сумм купонного дохода по облигациям. Налог не будут удерживать до конца года или до вывода активов, если доход поступает на брокерский счет.

ВТБ также планирует перейти на удержание НДФЛ с купонов в конце года или при выводе денежных средств с брокерского счета.

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