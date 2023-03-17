Ценные бумаги

⚡ Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордную сумму

После начала СВО компания не платила дивиденды.

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Сбер  может направить на дивиденды за 2022 г. рекордные 565 млрд руб. или 25 рублей на одну акцию. Об этом со ссылкой на главу компании Германа Грефа, сообщает ТАСС.

Инвесторы стали сразу скупать акции компании, что привело к удорожанию ценной бумаги.

«При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», – добавил Греф, отметив, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны.

Дата закрытия реестра определена на 11 мая.

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