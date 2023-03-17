Депутаты создадут «закон Бакальчук», который будет регулировать работу маркетплейсов

Законодатели собираются создать отдельный закон о маркетплейсах, который может получить название «закон Бакальчук». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда думского комитета по экономической политике Михаила Делягина.

«Предприниматель объективно беззащитен перед теми, кто является владельцем этой среды. Поэтому эта сфера нуждается в особом регулировании. К сожалению, консультации, которые были до этого случая, показали, что исполнительная власть не видит специфики этого бизнеса, и дополнительного регулирования не нужно. Возможно, что действия Wildberries немного привлекут внимание исполнительной власти и изменят ее отношение к необходимости защиты предпринимателей», – заявил Михаил Делягин.

Депутат предложил сначала внести поправки о работе маркетплейсов в базовый закон «О занятости населения». А затем создать отельный закон, который будет затрагивать рынок интернет-торговли.

15 марта 2023 года Госдума в первом чтении приняла проект закона «О занятости населения в РФ».