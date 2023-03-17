Маркетплейсы

Wildberries разблокировал работу бунтующих ПВЗ

Компания начала выполнять требования предпринимателей и разблокировала работу владельцев ПВЗ. Также маркетплейс вернул удержанные штрафы за подмену товаров.

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Маркетплейс Wildberries пообещал в течение двух часов разблокировать всех владельцев ПВЗ, которые были деактивированы из-за нарушений договора-оферты. Об этом сообщается в телеграм-канале депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

«Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты», – сообщили «ТАСС» в компании Wildberries.

Следующая встреча представителей Wildberries с предпринимателями пройдет в Госдуме 22 марта 2023 года.

Ранее мы писали, что Wildberries отменил 10 тыс. штрафов за «подмену» товара для ПВЗ.

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